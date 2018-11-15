Трое приморцев пытались перебросить наркотики в СИЗО с помощью арбалета

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники СИЗО в Приморье задержали троих мужчин, которые пытались с помощью арбалета и стрел доставить на территорию изолятора наркотики, телефоны и спиртосодержащую жидкость, сообщает региональное управление ФСИН.

"Сотрудниками следственного изолятора №3 были задержаны три гражданина, которые намеревались с помощью арбалета совершить переброс на режимную территорию запрещенных предметов: 16 сотовых телефонов, 10 бутылок по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, 3 килограмма дрожжей, 8 нагревательных спиралей, 2000 рублей и 6 свертков темно-бурового цвета со специфическим запахом", — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что в свертках было масло каннабиса общей массой 9,8 грамма.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.