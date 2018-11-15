Хабаровская полиция проверит видео, где учитель избивает ребенка

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Полиция в Хабаровском крае организовала проверку после появления видео, на котором учитель избивает ребенка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок.

"Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю назначил проведение проверки с целью установления участников инцидента и привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.