В Люберцах загорелось здание ритуальной службы

Пожар в Люберцах на улице Иницииативная. 14 ноября 2018

Пожар в Люберцах на улице Иницииативная. 14 ноября 2018

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Здание службы ритуальных услуг загорелось вечером в среду на площади 200 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На улице Инициативная возник пожар в помещении городской службы ритуальных услуг", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь возгорания в настоящее время составляет 200 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как заявили РИА Новости в региональном главке МЧС, очаг пожара площадью 200 квадратных метров находится на кровле здания ритуальных услуг на улице Инициативной, дом 34. Здание одноэтажное, кирпичное, размером 50 на 30 метров.