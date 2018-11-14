На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП

Последствия ДТП c участием грузовика и Газели на Варшавском шоссе. 14 ноября 2018

Последствия ДТП c участием грузовика и Газели на Варшавском шоссе. 14 ноября 2018

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Движение для автотранспортных средств на Варшавском шоссе в Москве полностью восстановлено после ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Два грузовика опрокинулись в среду днем после столкновения на Варшавском шоссе в районе станции метро "Пражская" на юге Москвы. Движение транспорта было перекрыто по трем полосам из пяти.

‏"Движение на Варшавском шоссе в обе стороны полностью восстановлено", — сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.