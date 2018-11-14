В ХМАО подросток умер, надышавшись пропаном из баллона в компании приятелей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Подросток умер в Ханты-Мансийском автономном округе, надышавшись пропаном из газового баллона в компании других несовершеннолетних, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Сообщение о гибели 16-летнего жителя города Нягань поступило в правоохранительные органы во вторник утром. Предполагается, что смерть юноши наступила из-за отравления газом.

"По данным следствия, вечером 12 ноября компания несовершеннолетних проводила время в квартире одного из подростков, куда они принесли газовый баллон с пропаном. При вдыхании газа одному из них стало плохо, юноша лег спать и через некоторое время скончался", — отмечает следственное управление.

В ведомстве заявили, что проводят проверку, с места происшествия изъят газовый баллон. Точную причину смерти подростка следователи смогут назвать после судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время следователи изучают условия воспитания и проживания несовершеннолетних, запрошены характеризующие материалы на их семьи. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", — добавили в управлении.