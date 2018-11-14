В Сочи восстанавливают частично обрушившийся мост

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Более 30 специалистов участвуют в восстановлении автомобильного моста через реку Чахцуцыр в сочинском селе Нижняя Шиловка, который частично обрушился в среду утром, сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи, в селе Нижняя Шиловка, произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Чахцуцыр. По данным МЧС, движение перекрыто, на месте работают оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона, аварийные службы внутригородского района, ГИБДД, Росдорстрой.

По информации мэрии, большинство участвующих в работах специалистов являются сотрудниками Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), на чьём балансе и находится мост.

"Всего в ликвидации ЧС участвуют более 30 специалистов и 12 единиц техники. ДРСУ для этих целей задействовало 20 человек и шесть самосвалов. На месте также работают шесть специалистов МЧС с двумя единицами техники и восемь сотрудников Росдорстроя с тремя единицами техники", — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что сейчас через мост организовано реверсивное движение легковых машин. "Общественный транспорт следует по своему обычному маршруту с остановкой перед мостом. Далее пассажиры могут пешком перейти участок дороги и уже через несколько метров продолжить движение на другом автобусе. Дорога, соединяющая горное село с городом, находится в ведении края. Причиной обрушения моста стал подъём уровня воды в водоёме", — заявляют власти.

Уточняется, что общественный транспорт продолжит работу в привычном режиме после восстановления моста.