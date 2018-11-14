ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Ярослав Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на адвоката Зураба Тодуа.
Адвокат добавил, что полиция в Грузии задержала хакера за поддельный паспорт, в этом его подзащитный признается, но второе обвинение — приобретение оружия — не признает.
МВД Грузии сообщило о задержании Сумбаева накануне. По данным ведомства, ему предъявлены обвинения в подделке документов, их использовании и незаконном приобретении огнестрельного оружия.
По заявлению адвоката, Сумбаев приехал в Грузию более полугода назад, чтобы начать бизнес.