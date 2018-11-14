Подозреваемый в убийстве следователя хакер из РФ просит в Грузии убежища

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. Архивное фото

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Ярослав Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на адвоката Зураба Тодуа.

"По словам адвоката, задержанный признается в киберпреступлении, однако отрицает обвинения в совершении групповых преступлений и участии в убийстве Шишкиной", — сообщает ТВ.

Адвокат добавил, что полиция в Грузии задержала хакера за поддельный паспорт, в этом его подзащитный признается, но второе обвинение — приобретение оружия — не признает.

МВД Грузии сообщило о задержании Сумбаева накануне. По данным ведомства, ему предъявлены обвинения в подделке документов, их использовании и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

По заявлению адвоката, Сумбаев приехал в Грузию более полугода назад, чтобы начать бизнес.