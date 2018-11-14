В Нижегородской области два человека погибли при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Тела двух погибших обнаружили в сгоревшем доме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме на четыре семьи на улице Первомайская в городе Урень поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области в среду в 12.54.

"В результате пожара сгорели две квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших – женщины 1955 года рождения и мужчины 1959 года рождения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дом планировали расселять.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники.