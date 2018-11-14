В одной из школ Тульской области двенадцать учащихся заболели пневмонией

ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор выясняет причины массовой заболеваемости пневмонией в школе №22 города Узловая Тульской области, где были госпитализированы 12 учащихся, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора.
По данным управления, большинство детей заболели до или во время осенних каникул и с началом второй четверти школу не посещали, поэтому карантин не вводился.
"Все заболевшие дети госпитализированы, заболевания протекают в легкой форме, по результатам лабораторного обследования у шести заболевших подтверждено наличие микоплазмы пневмонии. Вакцины от данного возбудителя не существует", — отмечают санврачи.
За классами, где учатся заболевшие дети и их друзья, установлено медицинское наблюдение, идет работа по выявлению новых случаев заболевания. В школе проводится дезинфекция.