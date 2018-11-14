В Красноярске отстранили первого замглавы СУ СК из-за дела о зарплатах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин по итогам приема граждан в Красноярске временно отстранил от должности первого заместителя руководителя главного следственного управления (ГСУ) по Красноярскому краю за ненадлежащий контроль уголовного дела о невыплате зарплат, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин во время рабочей поездки в Красноярск провел личный прием, где к нему обратилось 77 граждан из Иркутска, Алтайского края, Омской области, Республики Хакасия, Республики Тыва, а также Красноярского края.

"За ненадлежащий контроль за расследованием уголовного дела первый заместитель руководителя ГСУ по Красноярскому краю отстранен от должности на время служебной проверки", — сказала Петренко журналистам.

Она рассказала, что поводом для такого решения послужило обращение представителей предприятия по производству хлебобулочных изделий в Красноярском крае, где свыше 300 работников не получали заработную плату с июля 2018 года. Задолженность перед работниками превысила 20 миллионов рублей. Следователями установлено имущество подозреваемой, и с целью принятия обеспечительных мер для погашения задолженности по зарплате в суд направлено ходатайство о наложении на него ареста.

"Председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам следственного управления до конца года добиться выплат по долгам по заработной плате", — сказала Петренко.