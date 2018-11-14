Израиль выслал на родину скрывавшегося от следствия россиянина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россиянин Илья Мальчиков, задержанный за попытку сбыта психотропного вещества, но сумевший скрыться от следствия, экстрадирован из Израиля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Он обвиняется в совершении преступления по статье "Покушение на незаконный сбыт психотропного вещества в особо крупном размере". По версии следствия, в мае 2011 года в Гатчине (Ленобласть) россиянин незаконно сбыл психотропное вещество – смесь, содержащую амфетамин, массой около 250 граммов.

"Однако свой преступный умысел до конца довести он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Поскольку Мальчиков скрылся от следствия, он был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2015 года было установлено, что мужчина находится в Израиле. Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2018 года.

"В сопровождении спецконвоя Илья Мальчиков доставлен в Москву", — добавляется в сообщении.