Израиль выслал на родину скрывавшегося от следствия россиянина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россиянин Илья Мальчиков, задержанный за попытку сбыта психотропного вещества, но сумевший скрыться от следствия, экстрадирован из Израиля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Однако свой преступный умысел до конца довести он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Поскольку Мальчиков скрылся от следствия, он был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале 2015 года было установлено, что мужчина находится в Израиле. Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2018 года.
"В сопровождении спецконвоя Илья Мальчиков доставлен в Москву", — добавляется в сообщении.