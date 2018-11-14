СК проверяет подмосковную школу, где надругались над первоклассником

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Следователи проверяют школу в Подмосковье в связи с надругательством десятиклассника над первоклассником, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 30 октября 2018 года ученик старших классов совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера. Об этом ребенок рассказал матери, и она обратилась в администрацию школы. В нарушение существующего порядка, закрепленного в нормативно-правовых документах, руководство школы не сообщило о происшествии в правоохранительные органы, выяснил СК.

Мать ребенка, по словам Врадий, самостоятельно написала заявление, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого.

"Следователями СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами общеобразовательной школы и иными лицами, отвечающими за вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, своих обязанностей…", — сказала Врадий.