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Происшествия

В Туле полицейские участвовали в серии инсценировок ДТП ради страховок

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CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки. Архивное фотоЗнак аварийной остановки. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Трое мужчин организовали серию фиктивных ДТП в Туле ради получения страховых выплат и привлекли к этому двоих полицейских, все фигуранты задержаны, сообщило СУСК РФ по региону в среду.

Пункт продажи страховых полисов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"По версии следствия, в период с 2017 года по 2018 год мужчины, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия. С целью дальнейшего оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий и получения необходимых для страховых выплат документов мужчины обращались в полицию", — говорится в сообщении.

Документы, подготовленные сотрудниками полиции по факту ДТП, водители передавали в страховую компанию, полученные страховые выплаты мужчины делили между собой, добавляет следствие. Следователи установили, что в организации серии фиктивных ДТП участвовали трое мужчин, они задержаны, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"В ходе предварительного расследования также установлено, что двое сотрудников… УМВД России по городу Туле состояли в сговоре с обвиняемыми", — информирует следствие. Так, отмечает СУСК, один из полицейских вынес постановление по делу об административном правонарушении, указав не соответствующие действительности сведения, на основе постановления страховая компания выплатила более 144 тысяч рублей.

Участники ДТП
© Depositphotos / kalinovsky
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"Указанные денежные средства были поделены между обвиняемыми. Сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", — говорится в сообщении.

Как добавили в следственном управлении, второй сотрудник полиции также оформил фиктивное ДТП, но страховые выплаты не были произведены, в связи с чем ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Все фигуранты задержаны, отмечает СУСК.

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