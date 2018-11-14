Суд в Петербурге оставил у себя на хранении десять килограммов кокаина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил у себя на хранении при материалах дела около десяти килограммов кокаина после оправдания присяжными фигурантов дела о контрабанде наркотиков из Доминиканы, сообщила РИА Новости в среду руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что 31 октября присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли оправдательный вердикт в отношении Андрея Бредкина, Георгия Кольваха, Антона Мельникова и Евгения Савченко, обвиняемых в контрабанде кокаина из Доминиканы в бутылках из-под рома. Фигуранты были оправданы в связи с недоказанностью события преступления. В среду состоялось оглашение приговора по этому делу.

"Суд оправдал всех четверых обвиняемых, сохранив за ними право на реабилитацию. Кроме того, суд разрешил судьбу вещественных доказательств, постановив, что около десяти килограммов кокаина будут храниться при деле в Санкт-Петербургском городском суде", — сказала Лебедева.

В феврале 2017 года Генпрокуратура РФ сообщала, что Георгий Кольвах, Андрей Бредкин и Антон Мельников входили в состав преступной группы, которая до 2015 года занималась контрабандой крупных партий кокаина из Доминиканы в Россию. По данным Генпрокуратуры, злоумышленники растворяли кокаин в жидкости, не менявшей его свойства, и разливали в бутылки из-под рома, после чего переправляли бутылки под видом алкоголя в Россию через специально подобранных курьеров.

Четверым подсудимым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1, части 1 статьи 30 пунктов "а, б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков, приготовление к контрабанде наркотиков).

По данным Генпрокуратуры, ранее трое соучастников преступления были осуждены к длительным срокам лишения свободы.