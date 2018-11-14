Мосгорсуд оставил под арестом бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского, проходящего по делу о взяточничестве вместе с вице-премьером Крыма Виталием Нахлупиным, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил оставить постановление Басманного суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — сказала судья.

Адвокат Олег Сидорин просил отменить постановление об аресте обвиняемого и избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

"Ни один свидетель не указывает на Дукорского прямо либо косвенно, что он участвовал или способствовал совершению преступления", — отмечает сторона защиты.

Следователь Александр Архипов считает, что Дукорский может уничтожить доказательства по делу, а также имеет возможность выехать за пределы России, в связи с этим никакой другой меры пресечения, кроме заключения под стражу, избрано быть не может. Прокурор поддержал доводы следователя.

Дукорский в свою очередь участвовал в прениях по видеоконференцсвязи и сообщил, что с ним не были произведены следственные действия и он "сидит на шее" у государства, не может содержать своих детей и родителей.

"Преступления происходили на территории Ростовской области и доводы следствия о том, что я могу как-то уничтожить документы или подговорить свидетелей, находясь в Москве под домашним арестом, не находят подтверждения", — сказал Дукорский.

Басманный суд 18 октября дал санкцию на арест бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

Все трое обвиняются в получении взятки в размере 5 миллионов рублей.

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