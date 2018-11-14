В ХМАО не подтвердили информацию о нападениях стаи волков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Информация ряда СМИ и сообществ в социальных сетях о том, что стая волков терроризирует поселок Малиновский в Ханты-Мансийском автономном округе, не находит своего подтверждения, заявила РИА Новости глава городского поселения Наталья Киселева.

Телеканал "РЕН ТВ" ранее опубликовал сюжет, в котором сообщалось о "массовых нападениях" стаи голодных волков в поселке городского типа Малиновский Советского района ХМАО. Так, владелица частного хозяйства лишилась гусей, кроме того, дикие животные якобы растерзали собаку, и этот момент, как подчеркивалось, зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

В администрации поселка подтвердили, что неизвестное животное забрело в чужое хозяйство и погубило гусей, принадлежащих местной жительнице.

"Был единичный случай рано утром 8 ноября. Данное хозяйство расположено рядом с лесным массивом, постройка была открыта, доступ к ней был как у бродячих собак, так и у волков, других животных. Утверждать, что это точно волки были, мы не можем. Самого обращения от жителей не было", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в тот же день руководство администрации поселка известило о данном факте департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Власти пригласили охотников, они получили разрешение на отстрел животного.

"Мы живем в тайге, исключать, что это были дикие звери, я не могу… При этом утверждать, что это стая, нельзя, потому что (люди — ред.) видели одну особь, может, это одинокий волк. Снятые на видео животные могли быть собаками, доказательств никаких нет. Информация в соцсетях идет о том, что они терроризируют поселок, что несколько семей пострадали, но этих фактов нет", — отметила Киселева.

Она подчеркнула, что миграции волков через лесной массив, граничащий с поселком, традиционно наблюдаются в марте, и в эти периоды местные власти и жители готовы к тому, что зверь может забрести в населенный пункт.

При этом Киселева уточнила, что случаи нападений волков на людей в Малиновском не фиксировались долгие годы, так как эти животные достаточно умны, чтобы, находясь в здравии, подходить к человеку.

"У нас все спокойно, замечательно, не переживайте за нас", — добавила глава поселка.