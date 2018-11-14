В Кузбассе жителей пятиэтажки эвакуировали из-за гранаты в подвале

КЕМЕРОВО, 14 ноя — РИА Новости. Жильцов одного из многоквартирных домов в кузбасском городе Березовский эвакуировали из-за гранаты, обнаруженной в подвале, сообщает в среду региональное управление Росгвардии.
"Жители многоквартирного дома были эвакуированы. Саперы Росгвардии обследовали найденную в подвале жилого дома опасную находку", — говорится в сообщении.
Представитель кузбасского управления Росгвардии уточнил РИА Новости, что речь идёт о пятиэтажном доме, из которого вывели порядка 40 человек.
Как отметили в ведомстве, саперы-взрывотехники кемеровского ОМОН установили, что найденный предмет — учебная граната Ф-1, которая не представляла угрозы.