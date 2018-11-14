Жителя Белгородской области, убившего двух детей, признали невменяемым

ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. Житель Белгородской области, который вместе со своей гражданской женой из-за галлюцинаций после выпитого убили её маленьких внуков, увидев в них демонов, признан невменяемым и нуждается в принудительном лечении, сообщает в среду прокуратура региона.

Пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были убиты в городе Валуйки Белгородской области в ночь на 11 января этого года. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнюю бабушку детей и ее 48-летнего сожителя, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"Заместитель прокурора Белгородской области Эдуард Емец утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 49-летнего жителя города Валуйки, совершившего убийство малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По данным СК, причиной убийства стали галлюцинации после выпитого бабушкой и ее сожителем спиртного. Как пояснил ранее РИА Новости представитель следствия, взрослые "увидели демонов в детях". В итоге мужчина задушил спящего пятилетнего мальчика, а бабушка стала бить свою трехлетнюю внучку, которая умерла от полученных травм в больнице.

"Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан на момент совершения преступления невменяемым, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство… (и) направлено в суд для разрешения вопроса о принудительном лечении мужчины в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", — информирует надзорное ведомство.

Уголовное дело в отношении женщины находится в еще производстве.

Мать детей в первые дни 2018 года привезла их к бабушке из Белгорода. По данным областной прокуратуры, мать привезла сына и дочку к прабабушке, но бабушка пошла и забрала их к себе.