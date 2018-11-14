ВОЛГОГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Волгоградское областное общество охотников и рыболовов незаконно выдало более пяти тысяч разрешений, ущерб природе составил 26 миллионов рублей, сообщает в среду прокуратура региона.
"Ущерб природным ресурсам, причиненный в результате добычи по выданным общественной организацией при отсутствии законных оснований пяти тысячам разрешений, превысил 26 миллионов рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, дело расследуется полицией. Кроме того, общество охотников оштрафовано на 75 тысяч рублей за нарушение правил пользования объектами животного мира.
Как уточняет прокуратура, в данный момент путевки выдаются на законных основаниях.