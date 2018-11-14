Житель Забайкалья за взятки устраивал на службу в армию по контракту

КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости. Суд в Забайкалье приговорил к трем с половиной годам условного срока местного жителя, который за взятки в 50-100 тысяч рублей трудоустраивал желающих проходить военную службу по контракту, сообщает управление ФСБ по региону.

По данным регионального управления, 52-летний Альберт Гасанов находил желающих проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ и предлагал им за деньги "через свои связи в кадровом подразделении Восточного военного округа решить вопрос с их трудоустройством".

"В период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года при посредничестве Гасанова за взятки было трудоустроено семь человек. Сумма взяток за устройство кандидатов на военную службу составляла от 50 до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Центральный районный суд Читы признал Гасанова виновным в посредничестве во взяточничестве, добавили в ведомстве.

"С учетом признания вины и полного раскаяния Гасанова, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года и штрафу в размере 500 тысяч рублей", — сообщает ФСБ.

Приговор вступил в законную силу.