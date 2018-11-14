Около 50 тысяч жителей Керчи остались без отопления из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Около 50 тысяч человек в Керчи остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем вечером во вторник, сообщили РИА Новости в АО "КрымТЭЦ".

"Около 22 тысяч абонентов остались без отопления — порядка 55 домов, 2 школы и 2 детских сада. Вечером грузовик повредил теплотрассу, которая принадлежит АО "КрымТЭЦ". Идет работа по устранению аварии, к вечеру надеемся устранить ее", — сообщил РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В пресс-службе АО "КрымТЭЦ" агентству уточнили, что из-за аварии без тепла осталась почти треть населения города. Всего в городе проживают около 150 тысяч человек.

"Устраняем аварию своими силами, организация, которой принадлежит грузовик, с нами не контактирует. Очень помогает городская администрация. Это участок теплотрассы от Камыш-Бурунской ТЭЦ, приблизительно около 50 тысяч жителей Керчи остались временно без тепла. Идут работы, по нашим расчетам к вечеру мы уже начнем подавать тепло", — сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "КрымТЭЦ".

Занятия в школах, оставшихся без тепла, прекращены не будут, но будут сокращены, отметил глава администрации. Днем в Керчи, по данным синоптиков, до четырех градусов тепла.