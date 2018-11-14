На Кубани при разборе завалов после пожара обнаружили тело младенца

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Тело семимесячной девочки обнаружено в результате разбора завалов после пожара в поселке Первомайском, число погибших в огне возросло до четырех человек, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.

"Тело семимесячной девочки обнаружено при разборе завалов", — рассказали в ведомстве.

Вечером вторника сообщалось, что двое детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Поселке Первомайском Новопокровского района, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, днем очевидцы обнаружили возгорание дома, сосед пострадавших забежал в дом и вытащил женщину 1953 года рождения, а затем через окно ее двухгодовалого внука. Спасти их не удалось. При разборе конструкций обнаружили тело ещё одного ребёнка, предположительно, 10-летнего возраста. Четвертой погибшей в огне стала семимесячная девочка.