Семьи моряков с пропавшего в Японском море судна получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Родственники членов экипажа пропавшего в январе в Японском море судна "Восток" получили компенсации за гибель моряков, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Поиски прекращены.

"Никого в море так и не было обнаружено, несмотря на тщательные поиски всеми судами, находящимися в районе гибели судна. Родственники моряков получили компенсацию за гибель моряков", — сказал Суханов.

Власти Сахалина сообщали, что семьи членов экипажа судна "Восток" получат по 1 миллиону рублей от властей. Компания "ДВ-флот" заявляла, что выплатит семьям по 1,5 миллиона рублей. Кроме того, родственники могли рассчитывать на компенсации со стороны страховой компании.