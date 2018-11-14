Фигурантов дела о заказном убийстве подростка в Приморье признали виновными

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Коллегия присяжных в Приморье вынесла обвинительный вердикт по делу о заказном убийстве в Большом Камне за 50 тысяч рублей подростка из-за спора вокруг девушки, сообщает краевая прокуратура.

В феврале 2017 года СК сообщал, что в Большом Камне неизвестный нанес множественные ножевые раны 17-летнему подростку, от чего тот скончался в больнице. Позже полиция сообщила о задержании 18-летнего молодого человека, который признался, что предложил знакомому, которого бросила девушка, "за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей устранить конкурента". Вскоре был задержан и второй подозреваемый. Обоих арестовали.

"Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт в отношении двух местных жителей, 1999 года рождения и 1998 года рождения, признав их соучастниками убийства молодого человека, произошедшего в феврале прошлого года в городе Большой Камень. Присяжные заседатели сочли доказанным, что один из фигурантов организовал убийство 17-летнего подростка, с которым у него произошел конфликт из-за девушки", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, заказчик обещал заплатить исполнителю убийства 50 тысяч рублей, тот напал на юношу в подъезде дома, нанеся ему не менее 20 ножевых ранений.

Присяжные не сочли фигурантов заслуживающими снисхождения.

Приморский краевой суд вынесет приговор по итогам обсуждения последствий вердикта.