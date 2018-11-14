В МВД прокомментировали попытку приморцев прикинуться "автобусом" на мосту

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Четыре человека, пытавшиеся пройти по закрытому для пешеходов мосту во Владивостоке, "замаскировавшись" под автобус, не успели нарушить ПДД, так как их остановил охранник, полицию вызывать не стали, проверки не будет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского управления МВД России.

Ранее на YouTube появилась видеозапись с закрытого для пешеходов моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке. На ней видно, как охранник останавливает четырех человек, которые надели на себя желтую коробку в форме автобуса и шли по проезжей части. Автор ролика сняла, как под присмотром охранника "автобус" развернулся и двинулся в обратную сторону.

"Попытку пресек сотрудник ведомственной охраны. В полномочия службы транспортной безопасности входят обеспечение охраны транспортного сооружения для безопасности его функционирования, предупреждение и пресечение административных правонарушений, обеспечение на охраняемом объекте пропускного режима. Мужчины не успели нарушить (правила) — охранник их остановил, полицию он не вызывал", — сказал собеседник.

Представитель пресс-служб добавил, что проверку по этому факту полиция проводить не будет.

В МВД напомнили, что проект моста не предусматривает пешеходного движения по нему, тем более по проезжей части. За нарушение ПДД в этом случае предусмотрен штраф в одну тысячу рублей.

Вантовый Золотой мост через бухту Золотой Рог был построен при подготовке Владивостока к саммиту АТЭС и открыт 11 августа 2012 года. В августе 2015 года движение пешеходов по мосту запретили, так как оно не было предусмотрено проектной документацией и противоречило федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.