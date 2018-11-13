В Москве мужчина забрал у бывшей жены детей и скрылся на угнанном такси

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полиция в Москве ищет мужчину, который забрал у бывшей жены двух детей и скрылся на угнанном такси, при этом он распылил в лицо таксисту аэрозольный баллончик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного управления МВД.

"На службу "02" обратилась женщина, которая сообщила, что в Кропоткинском переулке ее бывший муж забрал у нее двух малолетних детей, после чего распылил из аэрозольного баллончика неизвестное вещество в водителя такси и на принадлежащей таксисту автомашине вместе с детьми скрылся", — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого и установление местонахождения несовершеннолетних.