На Кубани при пожаре погибли двое детей и женщина

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Двое детей и женщина погибли в пожаре в поселке Первомайском Новопокровского района, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В Новопокровском районе по факту гибели двух детей и женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю вечером вторника.
"В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия. По поручению руководителя следственного управления Вадима Бугаенко на место для координации работы выехал его заместитель Александр Кондратенко. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается причина пожара", — сообщает СУСК.