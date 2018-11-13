На Кубани при пожаре погибли двое детей и женщина

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Двое детей и женщина погибли в пожаре в поселке Первомайском Новопокровского района, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Ранее региональный главк МЧС сообщал о ликвидации пожара в частном доме в поселке Первомайском и о наличии там пострадавших.

"В Новопокровском районе по факту гибели двух детей и женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю вечером вторника.

По данным следствия, днем очевидцы обнаружили возгорание дома, сосед пострадавших забежал в дом и вытащил женщину 1953 года рождения, а затем через окно ее двухгодовалого внука. Спасти их не удалось. Пожарные при разборе конструкций обнаружили тело ещё одного ребёнка, предположительно, 10-летнего возраста, разбор завалов продолжается, поскольку имеется информация о нахождении в момент пожара в доме 7-месячной девочки, отмечают в ведомстве.

"В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия. По поручению руководителя следственного управления Вадима Бугаенко на место для координации работы выехал его заместитель Александр Кондратенко. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливается причина пожара", — сообщает СУСК.