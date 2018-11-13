Суд отклонил жалобу на арест фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник отклонил жалобу на арест 15-го по счету предполагаемого участника пыток осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Сипана Мамояна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

Бывший старший оперуполномоченный оперативного отдела ярославской колонии №1 Сипан Мамоян был помещен под стражу 2 ноября. Его защита обжаловала это решение.

"Ярославский областной суд сегодня оставил жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – в силе", — сообщила Сарбунова.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии, 15 из них заключены под стражу. Фонд "Общественный вердикт" утверждает, что на резонансном видео пыток Мамоян — тот, кто лил воду на осужденного Макарова.