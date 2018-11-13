Из уфимской колонии сбежал опасный заключенный

УФА, 13 ноя — РИА Новости. Осужденный за мошенничество преступник, представляющий опасность для общества, сбежал из колонии-поселения в Уфе, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Башкирии.

По данным ведомства, осужденный Станислав Прохоров совершил побег 9 ноября из колонии-поселения №5 в Уфе.

"Его отсутствие было выявлено во время проверки осужденных днем. Прохоров легко входит в доверие к людям, он представляет опасность для общества. Также он может совершить новые преступления. Мужчина был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, его срок заканчивался 4 июня 2021 года", — сообщили в ведомстве.

ГУ ФСИН информирует, что сбежавший среднего роста, у него зеленые глаза и русые волосы. Из особых примет отмечают татуировку на спине. Мужчина был одет в темную куртку и синие джинсы.

"Прохоров 1992 года рождения, родился в Сургуте, до осуждения проживал в Уфимском районе", — говорится в сообщении ведомства.