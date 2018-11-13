МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 6 декабря проведет беседу по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов на 380 миллионов рублей беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — соучастника полковника Дмитрия Захарченко, следует из базы суда.

Заседание назначено на 10.00 у судьи Анна Кочневой.

Это уже второй подобный иск Генпрокуратуры по этому громкому делу. В рамках первого суд обратил в доход государства активы самого Захарченко более чем на миллиард рублей. Теперь настал черед другого полковника, на этот раз ФСБ.

Взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машиноместа), расположенные в Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких, сообщил ранее представитель Генпрокуратуры, оценив имущество на сумму в более 380 миллионов рублей.

По мнению Генпрокуратуры, это имущество "получено из незаконных источников" и было обнаружено в ходе расследования уголовного дела.

Полковник ФСБ Дмитрий Сенин фигурирует в деле Захарченко как человек, который, по данным следствия, передавал деньги Захарченко от владельца сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса. С началом коррупционного скандала Сенин скрылся от следствия и с тех пор объявлен в розыск. В деле также фигурирует и друг Дусса генерал МВД Алексей Лаушкин, но у него статус свидетеля.

Сам Дмитрий Захарченко сейчас находится под стражей в ожидании приговора. Ему вменяют получение двух крупных взяток, но главный вопрос в этом деле остается без ответа – откуда в квартире его сестры появился склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не может.