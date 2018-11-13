В Кузбассе задержали пьяного мужчину, стрелявшего по окнам от скуки

КЕМЕРОВО, 13 ноя — РИА Новости. Бойцы Росгвардии задержали в кузбасском поселке Тяжин пьяного мужчину, который с балкона своей квартиры устроил стрельбу по окнам соседнего жилого дома, сообщает во вторник региональное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. В дежурную часть полиции заявили о стрельбе из пневматического пистолета в многоквартирном доме по улице Советская.

"На указанный адрес незамедлительно прибыла ближайшая группа задержания Росгвардии. Бойцов встретил 29-летний местный житель, который услышал звон бьющегося стекла на кухне и обнаружил повреждения на окне в соседней комнате. Вскоре он заметил компанию молодых людей на балконе соседнего дома. В руках одного из них был предмет, схожий с пневматическим пистолетом", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний хозяин квартиры с признаками алкогольного опьянения. Молодой человек признал свою вину. По словам задержанного, после застолья он решил пострелять из пневматики по мусорному контейнеру. Однако это занятие ему быстро наскучило, и мужчина переключился на окна многоквартирного дома. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.