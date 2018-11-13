Конспирация не спасла серийного "колбасного вора" из Кузбасса от колонии

КЕМЕРОВО, 13 ноя — РИА Новости. Березовский городской суд в Кемеровской области признал ранее судимого местного жителя виновным в совершении 29 преступлений в магазинах: он воровал товары, маскируясь перед каждой кражей, но не смог обмануть полицейских.

"С февраля по июль фигурант совершил 29 преступлений — хищений товара со стеллажей торговых витрин в различных магазинах. Чаще всего злоумышленник воровал конфеты, колбасу и кофе. При этом он использовал тактику переодевания перед каждым эпизодом, полагая, что это сможет запутать полицейских. Однако оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого", — говорится в сообщении регионального главка МВД.

В ведомстве отмечают, что в ходе дознания магазинный вор признал свою вину и рассказал, что в момент совершения каждого преступления был "не в себе". В итоге он стал фигурантом уголовного дела по статьям "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию" (27 эпизодов) и "Грабеж" (два эпизода).

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. "Также осужденный обязан возместить торговым организациям причиненный ущерб на общую сумму около 23 тысяч рублей", — добавили в ГУМВД.