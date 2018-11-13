В Ингушетии ищут неизвестных, выстреливших в голову таксисту

НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые в ночь на вторник ранили в голову из травматического пистолета мужчину, занимавшегося частным извозом, сообщает региональное МВД.

По данным министерства, ночью на пересечении улиц Ингушская и Бекова в селении Экажево Назрановского района неизвестные, передвигавшиеся на автомашине "ВАЗ-2114" белого цвета, перегородили путь автомобилю "ВАЗ-21099" под управлением 51-летнего местного жителя, занимавшегося частным извозом, заставив его остановиться.

"После того, как мужчина вышел из автомобиля, злоумышленники выстрелили в него из травматического пистолета и скрылись с места происшествия. Позднее потерпевший был доставлен в больницу и госпитализирован в реанимационное отделение с ранением головы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, задержание и привлечение к ответственности лиц, совершивших данное преступление.