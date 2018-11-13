С подельников Цапка взыскали около миллиона рублей, сообщил источник

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Около 1 миллиона рублей из 100 присужденных взыскали кубанские приставы в пользу потерпевших с членов кущевской группировки, сообщил РИА Новости информированный источник в УФССП по Краснодарскому краю.

В 2015 году суд присудил семи потерпевшим от рук банды 250 миллионов рублей компенсации морального вреда: 150 миллионов за счет имущества главаря кущевской группировки Сергея Цапка и 100 миллионов за счет других участников банды (Андрея Быкова, Владимира Алексеева, Вячеслава Рябцева и Николая и Виктора Цапков – дяди и отца главаря группировки Сергея Цапка).

В сентябре сообщалось о завершении взыскания потерпевшими вреда в размере 150 миллионов рублей, нанесенного Цапком, за счёт средств его матери Надежды Цапок и "вдовы" Анжелы-Марии Цапок. Надежда Цапок не являлась должником по судебному акту, но приставы смогли доказать, что деньги на её счетах фактически принадлежали Сергею Цапку. Анжелы-Мария, не дожидаясь окончания разрешения спора в суде, перевела потерпевшим 31 миллион рублей самостоятельно.

Потерпевшие также пытались взыскать с Анжелы-Марии Цапок вред, нанесенный участниками банды — Быковым, Алексеевым и Рябцевым, — считая деньги на ее счетах активом банды, но суд отказал им в этом.

"Сейчас у нас порядка десяти взыскателей, появились новые… К Николаю и Виктору Цапкам, Быкову, Алексееву и Рябцеву… Взыскано пока около одного миллиона… Их совокупный долг порядка ста миллионов", — сообщил РИА Новости источник.

По его данным, взысканный миллион рубелей был получен за счёт продажи имущества Николая Цапка. Приставы продали его Audi, "Газель" и еще одно авто, удерживают средства с его пенсии. Суммы, взысканные с других членов банды, незначительные. Он отметил, что на этой неделе приставы выставят на торги дом одного из участников банды, также они направили запросы в ЗАГСы, чтобы установить, не состоят ли члены группировки в браке, чтобы обратить взыскание на супружеские доли, выявляют их имущество, находящееся у родственников.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в кубанской станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.