В Калининграде главу федерального учреждения подозревают в хищении средств

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя — РИА Новости. Руководитель Федерального бюджетного учреждения "Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба РФ" подозревается в Калининграде в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, руководитель ФБУ "Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба РФ" и руководитель ООО "Экофрахт" заключили фиктивный договор аренды грузовых контейнеров. В качестве оплаты служба перечислила около 30 миллиона рублей в адрес ООО "Экофрахт", которое не намеревалось исполнять свои обязанности.

"Подозреваемые, путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФБУ "Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба РФ" материальный ущерб в сумме около 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту хищения вторым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы. Руководитель бюджетного учреждения задержан, ему предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.