КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Директор частного дома престарелых в поселке Емельяново Красноярского края, где умерли 18 постояльцев, избежал наказания, сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда директор пансионата признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, при этом уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности. Следствие будет инициировать перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проверка в отношении пансионата началась летом 2016 года после появления в СМИ информации о ненадлежащем уходе за постояльцами и частых смертях.
В ноябре 2015 года пансионат ООО "Калина красная" был ликвидирован, однако деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания директор пансионата не прекратил.