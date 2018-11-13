Директора дома престарелых под Красноярском не накажут за смерть 18 человек

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Директор частного дома престарелых в поселке Емельяново Красноярского края, где умерли 18 постояльцев, избежал наказания, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее региональный главк СК сообщал, что потерпевшими по данному делу признаны 15 человек — родственники 18 умерших постояльцев. Следствием установлено, что с сентября 2011 по июнь 2016 года директор пансионата предоставлял услуги по круглосуточному пребыванию престарелых граждан, постояльцы в возрасте от 78 до 93 лет в среднем успевали прожить в нем около двух недель. При ухудшении здоровья потерпевшим не оказывалась помощь, после чего наступала смерть. Экспертиза выявила существенное нарушение санитарных норм, создающих угрозу жизни и здоровью постояльцев.

"Приговором суда директор пансионата признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, при этом уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности. Следствие будет инициировать перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Он обвинялся по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что проверка в отношении пансионата началась летом 2016 года после появления в СМИ информации о ненадлежащем уходе за постояльцами и частых смертях.

В ноябре 2015 года пансионат ООО "Калина красная" был ликвидирован, однако деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания директор пансионата не прекратил.