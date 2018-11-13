Мебельный ТЦ в Иркутске сгорел из-за неисправности электрооборудования

ИРКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Эксперты назвали электротехническую неисправность оборудования наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре "Мебель-Сити" в Иркутске, сообщает региональное ГУМЧС.

Пожар в ТЦ произошел ночью 1 октября и практически полностью уничтожил здание, произошло обрушение крыши и перекрытий второго этажа. Пострадали 13 тысяч квадратных метров торговых площадей. Для разбора завалов была задействована тяжелая инженерная техника, после чего эксперты смогли приступить к работе.

"Было проведено более 10 осмотров места пожара, назначен ряд технических экспертиз. Наиболее вероятной причиной пожара в здании мебельного центра стало тепловое проявление электрического тока при работе одного из аварийных режимов работы электрооборудования", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в 2018 году на объектах малого и среднего бизнеса Иркутской области произошел 131 пожар. В 56 случаях причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Только 10 из пострадавших объектов были застрахованы.