Навальному могли закрыть выезд за границу из-за долга в 2,1 миллиона рублей

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Запрет Алексею Навальному на выезд за рубеж может быть связан с долгом в 2,1 миллиона рублей, который взыскивают кировские приставы, следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП.

По закону, приставы могут запретить выезжать за границу людям, чей долг превышает 30 тысяч рублей. Из база данных следует, что исполнительное производство в отношении Навального возбуждено 9 ноября этого года межрайонным отделом судебных приставов Кирова.

Долг превышает 2,1 миллиона рублей. С чем он связан, из базы сделать вывод нельзя, однако в рамках дела "Кировлеса" суды постанавливали взыскать в пользу указанного предприятия как раз чуть больше 2 миллионов рублей. За это время сумма могла вырасти за счет пеней.

Как рассказал сам Навальный в аккаунте в Twitter, о запрете на выезд за границу он узнал, пытаясь вылететь из России в Страсбург, где в Большой Палате Европейского суда по правам человека будет оглашено решение по одной из его жалоб.

Из опубликованного Навальным уведомления Пограничной службы следует, что выезд за границу ему запрещен на основании решения одного из управлений ФССП. При этом Навальный утверждает, что неоплаченных штрафов у него нет.

Комментариями Пограничной службы и Службы судебных приставов РИА Новости не располагает.

У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.