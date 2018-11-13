В Ставрополье возбудили дело против продавцов контрафактных "Ессентуков"

ПЯТИГОРСК, 13 ноя — РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые продали в торговые сети 17 миллионов бутылок контрафактной минеральной воды "Ессентуки-17", сообщает СУСК по Ставропольскому краю.
Как отмечается, с января 2016 года по июнь текущего года подозреваемые продали в торговые сети более 17 миллионов бутылок контрафакта. Правообладателям наименования места происхождения товара причинен ущерб на сумму более 400 миллионов рублей, отметили в СК.
Уголовное дело в отношении участников организованной группы возбуждено по статье о "незаконном использовании средств индивидуализации товаров", добавили в ведомстве.
"Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел СУСК России по Ставропольскому краю. По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы преступления, которые признаны вещественными доказательствами, принимаются меры к поиску и изъятию из оборота всей контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается", — отмечено в сообщении.