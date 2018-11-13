В Калининграде женщина требует от больницы компенсацию за сломанную челюсть

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя — РИА Новости. Пациентка одной из больниц Калининграда требует компенсации после того как сдав кровь, упала в обморок и сломала челюсть, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда.

Отмечается, что женщина обратилась в суд, указав, что в феврале 2018 года обратилась в больницу, врач рекомендовала истице сдать анализы. После сдачи крови у пациентки закружилась голова, в коридоре она потеряла сознание. Падая, женщина ударилась об пол и сломала челюсть.

"Пациентка, получившая травму на территории медицинского учреждения, через суд пытается добиться взыскания компенсации. Истица обратилась в Ленинградский районный суд с иском к медицинскому учреждению о взыскании расходов на лечение, компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что после того, как женщина упала, ее доставили в другую больницу и сделали операцию.