Пострадавшего в ДТП с автобусом под Тверью выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 13 ноя — РИА Новости. Врачи выписали из больницы единственного выжившего из 14 человек, находившихся в микроавтобусе Ford Transit, который столкнулся с рейсовым ЛиАЗом в Тверской области, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово утром 5 октября. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.

Изначально состояние помещенных в реанимацию 48-летнего водителя автобуса и пассажира Ford Transit — студента 1999 года рождения — оценивалось как крайне тяжелое, но позже врачам удалось его стабилизировать. Затем пассажир микроавтобуса был переведен в областную клиническую больницу.

"Его прооперировали и к настоящему времени уже выписали на амбулаторное долечивание", — сказал собеседник агентства.

Ранее врачи выписали госпитализированную в нейрохирургию пассажирку ЛиАЗа, женщину 1954 года рождения, а также водителя автобуса.