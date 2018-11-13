В Калининграде зафиксировали вспышку чесотки в доме престарелых

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области зафиксировали вспышку чесотки в доме престарелых в Калининграде, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты установили, что к распространению инфекции привели грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму. Эпидемиологическое расследование показало, что распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем. Для локализации и ликвидации очага инфекции учреждению выдано предписание.
Одновременно проверка установила и нарушения требований законодательства к организации питания: санитарное состояние пищеблока, по мнению специалистов управления, представляет реальный риск для здоровья людей. Протокол об административном правонарушении направлен на рассмотрение в суд, который может приостановить деятельность дома престарелых, отметили в управлении.
В пресс-службе ведомства добавили, что о ситуации в учреждении проинформированы правоохранительные органы, материалы эпидемиологического расследования направлены в прокуратуру.