В Калининграде зафиксировали вспышку чесотки в доме престарелых

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области зафиксировали вспышку чесотки в доме престарелых в Калининграде, сообщила пресс-служба ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Калининградской области в связи с регистрацией случаев заболевания чесоткой у лиц пожилого возраста в ООО "Учреждение социального обслуживания "Забота", организовало профилактические и противоэпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что к распространению инфекции привели грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму. Эпидемиологическое расследование показало, что распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем. Для локализации и ликвидации очага инфекции учреждению выдано предписание.

Одновременно проверка установила и нарушения требований законодательства к организации питания: санитарное состояние пищеблока, по мнению специалистов управления, представляет реальный риск для здоровья людей. Протокол об административном правонарушении направлен на рассмотрение в суд, который может приостановить деятельность дома престарелых, отметили в управлении.

В пресс-службе ведомства добавили, что о ситуации в учреждении проинформированы правоохранительные органы, материалы эпидемиологического расследования направлены в прокуратуру.