Челябинский автозавод "Урал" оштрафовали за нарушение экологических норм

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Управление Росприроднадзора Челябинской области оштрафовало на 120 тысяч рублей автомобильный завод "Урал" (город Миасс) за нарушение природоохранного законодательства, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, челябинской природоохранной прокуратурой проверено исполнение АО "Автомобильный завод "Урал" требований законодательства при обращении с опасными отходами. Установлено, что предприятием превышен норматив образования отходов III-IV классов опасности в 2017 году. Кроме того, завод не имеет согласованных с министерством экологии мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий, что нарушает федеральные законы.

"Челябинским природоохранным прокурором в отношении юрлица возбуждены дела по статьям 8.1 (несоблюдение экологических требований при градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий) и 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) КоАП РФ. По результатам рассмотрения административных дел управлением Росприродназора по области на предприятие наложены штрафные санкции на общую сумму 120 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителю предприятия природоохранным прокурором внесено представление с требованиями устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, уточняется в сообщении. Прокуратура пояснила, что предприятие приняло соответствующие меры.