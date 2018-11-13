На трассе под Астраханью опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости. Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля "Лада Ларгус" на трассе в Наримановском районе Астраханской области, сообщает во вторник УМВД России по региону.

Авария произошла на 1352-м километре трассы Р-22 "Тамбов — Волгоград — Астрахань" накануне вечером. По предварительным данным полиции, 35-летний гражданин Узбекистана заснул за рулем.

"Автомобиль совершил съезд с дороги на обочину попутного направления, после чего произошло опрокидывание транспортного средства", — говорится в информации.

В результате ДТП водитель получил ушибы. Также пострадали четыре пассажира. У женщины 1976 года рождения сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также подозрение на перелом шейного отдела позвоночника; у 42-летнего мужчины диагностирована сочетанная травма. Данных пассажиров в тяжелом состоянии доставили в больницу Астрахани.

Мужчина 1975 года рождения, получивший переломы носа, и 58-летнаяя женщина, получившая закрытую черепно-мозговую травму, были доставлены в районную больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии. По факту нарушения правил дорожного движения организовано административное расследование.