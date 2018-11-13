На Кубани завели дело против директора завода за невыплату зарплаты

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении директора Троицкого йодного завода в Крымском районе Кубани, подозреваемого в невыплате зарплаты работникам, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Троицкий йодный завод". Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненным сотрудникам…" — говорится в сообщении.

По версии следствия, с января по сентябрь текущего года генеральный директор предприятия не выплачивал в полном объеме зарплату 21 работнику. По данным ведомства, в итоге задолженность завода перед ними превысила 3,4 миллиона рублей. При этом у руководителя была реальная возможность для погашения долгов по зарплате, но имеющиеся деньги он использовал на другие нужды организации, отмечается в релизе.

"В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия", — сообщает СУСК.