В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия второй смены из-за циклона, во власти которого полуостров находится с ночи на понедельник, сообщает пресс-служба мэрии столицы Камчатки.

Ранее краевой главк МЧС информировал, что с ночи 12 ноября Камчатка находится в зоне действия охотоморского циклона, который принес на полуостров сильные осадки и ураганный ветер. Из-за неблагоприятных погодных условий в понедельник занятия первой и второй смены были отменены во всех школах Петропавловска-Камчатского. В горах действует предупреждение о лавинной опасности.

"Во вторник, 13 ноября, занятия второй смены в школах Петропавловска-Камчатского отменены. В управлении образования отметили, что причиной отмены занятий послужил мокрый снег и дождь", — говорится в сообщении городских властей.

В мэрии добавили, что в первую смену школьники учились, однако во второй половине дня погода стала ухудшаться.

"Во вторник днем в Петропавловске-Камчатском пошел сильный дождь, который сопровождается порывистым ветром. Температура воздуха поднялась до +4 градусов", — сообщили РИА Новости в Камчатском гидрометцентре.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в южных районах Камчатки до конца рабочей недели.