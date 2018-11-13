Возможный виновник взрыва газа под Смоленском скончался в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Предполагаемый виновник взрыва газа в многоэтажном доме в Смоленской области, госпитализированный после произошедшего в тяжелом состоянии, скончался в понедельник в больнице, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева.

"Мужчина скончался в понедельник в больнице. Расследование уголовного дела продолжается", — сказала Зуева, отметив, что причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Хлопок бытового газа в девятиэтажном доме в поселке Пригорское Смоленского района произошел вечером в прошлый вторник. По данным ГУМЧС, пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и балконов, повреждения получили 16 квартир, в которых были выбиты окна и двери, появились трещины на стенах. СУСК РФ по региону предварительно установил, что взрыв устроил жилец квартиры №88 на шестом этаже из-за конфликта в семье.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также об умышленном уничтожении и повреждении имущества.