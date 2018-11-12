В Волгограде два младенца погибли при пожаре в частном доме

ВОЛГОГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Двое двухмесячных младенцев-близнецов погибли при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщает в понедельник СУ СК по Волгоградской области.

Пожар произошел в частном доме в Кировском районе, где проживала многодетная семья. По предварительным данным, мать отлучилась в банк, оставив семерых детей под присмотром мужа, мужчина ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, жилище уже горело.

"Мужчина кинулся спасать своих детей, но вывести из дома ему удалось пятерых. Добраться до младших двухмесячных близнецов, находившихся в дальней комнате, уже было невозможно. Младенцы погибли", — говорится в сообщении СК.

Начата доследственная проверка. Как уточняет ведомство, дом отапливался электрообогревателем, возможно, он мог стать причиной пожара. На месте работает следственная группа.