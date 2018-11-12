Вторая за день авария оставила без тепла более пяти тысяч жителей Смоленска

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Вторая за день авария оставила без горячей воды и отопления свыше 5 тысяч жителей Смоленска, а также две школы, детский сад и поликлинику, сообщает в понедельник управление МЧС по региону.

Ранее в Ленинском районе Смоленска из-за аварии под отключение попали 165 домов с населением 2617 человек, детский сад №74 "Семицветик", детская школа искусств №3. Водоснабжение было восстановлено в 17.50 мск.

"Поступило сообщение об отключении теплоносителя ГВС в Промышленном районе Смоленска. На время ремонта будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение у потребителей. В зону отключения попали 21 многоквартирный жилой дом различной этажности с общим населением 5107 человек (из них 1170 детей), четыре социально значимых объекта (две школы, детский сад и поликлиника), два центральных тепловых пункта", — говорится в сообщении.

Для устранения аварии бригаде МУП "Смоленсктеплосеть" предстоит заменить участок стальной трубы диаметром 250 миллиметров на входе в центральный тепловой пункт, уточнили в ведомстве.

Сейчас в Смоленске 3 градуса мороза.