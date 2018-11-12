Суд в Воронеже продлил арест четырем полицейским, обвиняемым в убийстве

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Суд продлил содержание под стражей четырем сотрудникам полиции, обвиняемым в убийстве 37-летнего жителя Воронежской области, который числился пропавшим без вести, сообщил в понедельник Ленинский районный суд Воронежа.

О безвестном исчезновении 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района стало известно в середине мая этого года. По данным поисковых организаций, он ушел из дома 7 мая, 6 июля поисковый отряд "Лиза Алерт Воронеж" на своей странице в соцсети сообщал, что найти мужчину не удалось.

Следствие 14 сентября сообщило о расследовании дела об убийстве по факту безвестного исчезновения 37-летнего жителя Рамонского района Воронежской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо сотрудников полиции. Следствие возбудило еще одно уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", уголовные дела были объединены в одно производство. Суд 17 сентября избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд продлил срок содержания под стражей Черникова В.С. и Пыркова В.А… на 2 месяца 10 суток, то есть по 19.01.2019 включительно", — говорится в сообщении суда.

По его данным, на такой же срок было продлено содержание под стражей и других фигурантов дела — Максимова Д.Ю. и Шевченко А.И.

"Согласно версии следствия, обвиняемые, Пырков В.А., Максимов Д.Ю., Черников В.С., Шевченко А.И., являясь сотрудниками полиции ОП №5 УМВД России по Воронежу в ходе осуществления своей профессиональной деятельности, прибыли домой к Шилову В.В., с целью проверки последнего на причастность к совершению преступления. Поскольку Шилов В.В. отрицал свою причастность к совершению вышеуказанного преступления обвиняемые, применяя насилие и специальные средства – наручники, поместили его в автомобиль и привезли на ул. 45 Стрелковой Дивизии Воронежа, где подвергли его избиению. От полученных телесных повреждений Шилов В.В. скончался", — сообщается в материалах суда.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося ГУМВД Воронежской области проводит служебную проверку.